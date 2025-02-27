Музыканты приехали в Посольство Украины в Великобритании, где пообщались с "железным генералом".

Участники известной украинской группы "Антитела", фронтменом которой является Тарас Тополя, на днях прибыли в Лондон, Великобритания, где приняли участие в митинге украинцев на Trafalgar Square. После чего побывали в Посольстве Украины, где встретились с экс-главнокомандующим ВСУ и послом Украины Валерием Залужным и рассказали об их общении.

Как сообщили звезды в Instagram, они выступили с речью на акции в центре британской столицы, где собралось более 10 тысяч человек. Кроме того, они также порадовали присутствующих исполнением своих лучших хитов.

"Каждый раз, когда нас приглашают к участию в официальных мероприятиях в поддержку Украины в Лондоне, то визит в посольство - must do!" - рассказали участники коллектива.

После этого артисты прибыли в посольство, где у них была возможность пообщаться с "железным генералом". Знаменитости опубликовали совместный ролик с Залужным, где на одном из кадров зафиксирован момент, как он подписывает флаг Украины и вручает грамоту "Поощрительный взгляд командира".

По их словам, разговор с Валерием Федоровичем был не только теплым и дружеским, но и длительным и содержательным. Они много шутили и смеялись, но одновременно обсудили и важные темы, касающиеся Украины. Всех подробностей "Антитела" раскрывать не стали, но подытожили, что будут продолжать свою активную деятельность в Украине.

"После мощного десятитысячного митинга украинцев на Trafalgar Square, где мы произнесли речь и сыграли много важных песен, мы с удовольствием посетили Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Спасибо, Валерию Федоровичу Залужному, за теплую, дружескую встречу, и длительную, порой шутливую, но в основном, серьезную беседу. Подытоживая: а нам свое делать!" - написали исполнители.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко встретился с Валерием Залужным и раскрыл блюдо, которое не любит экс-глава. Повар и "железный генерал" показалась вместе в Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: