Повар и "железный генерал" показалась вместе в Великобритании.

Известный украинский шеф-повар и ресторатор, звезда шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показался с экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Кулинар удивил блюдом, которое не любит генерал.

Клопотенко в своем Instgaram опубликовала фото с экс-главкомом и рассказал об их встрече. Знаменитости встретились в Лондоне, Великобритания, во время благотворительного званого ужина.

На камеру звезды пожали друг другу руки и позировали в привычных для себя образах. В частности, одежда Валерия Федоровича, как всегда, была сдержанной и лаконичной. Он примерил черные джинсы, синий свитер и черную жилетку. Зато Евгений выглядел довольно ярко. Он надел клетчатый кардиган зеленого цвета, черные брюки и дополнил образ розовыми кроксами.

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В подписи к фото повар назвал блюдо, которое не любит Залужный. Оказалось, что это борщ. Клопотенко, который популяризирует украинскую кухню, пообещал это изменить и влюбить "железного генерала" в украинское национальное блюдо. Знаменитости даже заключили пари.

"Залужный не любит борщ. Но мы заключили пари, что я это изменю. Так что следите за новостями в этом деле, короче. Не знаю, справлюсь ли я за 80 дней... но это пари стартовало именно в Лондоне, когда я участвовал в организации благотворительного званого ужина. Если коротко: была десятая годовщина благотворительной организации British Ukrainian Aid, была еда, было собрано 19525 евро", - написал ресторатор.

К слову, Залужный с мая живет в Лондоне после его увольнения с должности главкома ВСУ в феврале этого года. Позже его назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев показался с Залужным и рассказал об их встрече. Знаменитости встретились за границей.

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