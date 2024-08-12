Сын супругов живет в Германии.

Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина - актриса Снежана - призналась, что их 16 летний сын Артур, который в этом году окончил школу, не будет поступать в вуз. Женщина назвала причины такого решения.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения семья уехала в Германию, там Артур и окончил школу. Сейчас парень увлекается разработкой сайтов для продажи товаров и хотел бы изучать эту профессию в университете. Однако, по словам Снежаны, на пути у Артура стоит несовершенное знание языка.

Юноша пока плохо знает немецкий, поэтому не может поступить в вуз в этой стране. Следующий год звездный сын посвятит больше времени изучению иностранного языка.

Видео дня

"Он еще не может поступать в вуз, потому что у него пока нет должного уровня немецкого языка. Артур сначала ходил в немецкую школу, но потом не захотел там учиться. Он закончил украинскую школу в Германии. У них был немецкий, но его недостаточно для того, чтобы поступить или в колледж, или в вуз. Поэтому он хочет с сентября ходить на курсы, чтобы дотянуть хотя бы до B1, тогда уже будет возможность куда-то поступать", - отметила актриса в интервью для kp.ua.

Бабкина рассказала, что Артуру больше нравятся технические занятия, а его 13-летняя сестра Веселина увлекается творчеством. В частности, девочка красиво рисует. Этот талант она унаследовала от отца. Она, как и самый младший сын супругов 5-летний Елисей, уже выучила немецкий и свободно им владеет.

"Сергей очень красиво рисует, и в детстве, юности очень много всего крутого делал своими руками. Когда мы приходим на собрание в ее немецкую школу, все восхищаются, сколько всего Веселина умеет. Говорит, что хочет быть дизайнером интерьеров, домов. Это ее тема. Она уже, конечно, как и Елисей, свободно разговаривает на немецком", - добавила Снежана.

Напомним, ранее Снежана Бабкина пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: