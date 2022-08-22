26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича отреагировала на данный поступок.

Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе устроил грандиозный концерт в честь своего 84 дня рождения. За деньги, вырученные на мероприятии, он купил бус для военных ВСУ. Об этом 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича сообщила в Facebook.

"От сердца к сердцу благодарим Вахтанга Кикабидзе за поступок человека, сердце которого болит за Украину и желает скорейшей победы Вооруженных сил Украины над российским оккупантом", - сказано в сообщении.

Средства от концерта артист потратил на микроавтобус с сухпайками для украинских военных.

"Его уже доставили в Украину и передадут нашей артиллерийской бригаде", - сказано в сообщении.

"Благодарность порядочному, благородному человеку с честью и умом", "Огромное спасибо", "Вот это поступок!", - пишут комментаторы.

Отметим, Вахтанг Кикабидзе поддержал Украину еще в 2014 году, когда заявил, что "вырос со знанием того, что Крым – это Украина". Тогда Владимира Путина он назвал "политиком черной силы". А в 2022 году, когда Россия полномасштабно напала на Украину, он заявил: "Я думаю, что в результате Украина выиграет эту мерзкую войну, и все это очень скоро закончится. Я хочу моим братьям и сестрам украинцам сказать, что я преклоняюсь перед их героизмом".

Также УНИАН писал, что Вахтанг Кикабидзе разорвал все связи с РФ и поддержал Украину.

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