Артист уверен, что Украина обязательно победит в этой войне.

Легендарный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе жестко осуждает кровавую войну, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия.

Об этом говорится в эфире телеканала FREEДОМ.

"Эта мерзопакостная война исходит из больной головы. Геноцид (украинского народа, - УНИАН) - это страшная вещь, это такое преступление, которое наказывается очень серьезно", - сказал Вахтанг.

Таких зверств, которые оккупанты устроили в Украине, певец не видел даже в кино.

"Путин очень большой поклонник Сталина", - добавил певец.

Отметим, именно Советский Союз принес Кикабидзе славу и деньги. Но артист всем сердцем ненавидит Кремль. После того как Россия напала на Грузию в 2008 году Вахтанг в один день отказался от кровавых российских денег.

Артист прервал с оккупантами все отношения, отменил все концерты в России и с тех пор ни разу не ездил в страну-агрессор.

"Я мог бы этого не делать, но мне было бы стыдно смотреть на себя в зеркало и общаться со своими внуками", - сказал артист.

В отличии от грузинки Тины Канделаки, которая "топит" за преступный режим Кремля, он решил, что не будет развлекать оккупантов, пришедших на его землю убивать.

В 2014 году Россия вновь напала, но уже на Украину. Тогда Кикабидзе был готов воевать в АТО, если бы не его возраст.

"Украинцы по своей натуре националисты. У них в крови это сидит. Они так просто руки не поднимут. Это чистой воды оккупация", - добавил Вахтанг.

Чтобы поддержать свой братский народ, он приехал в Украину и посвятил свое выступление Небесной сотне.

А когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, артист тоже не сидел с опущенными руками. Он начал выступать на благотворительных концертах, а вырученные деньги перечисляет на помощь нашей стране.

"Я преклоняюсь перед их героизмом (украинцев, - УНИАН). Перед каждым украинцем, перед правительством", - говорит музыкант.

Также он уверен, что Украина обязательно победит в этой войне, а Путин свою страну уже давно деморализовал, он погубит Россию.

Напомним, ранее Вахтанг Кикабидзе назвал геноцидом действия оккупантов в Украине.

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