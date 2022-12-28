"Суспільне" подписало документы с артистами из Тернополя.

Группа TVORCHI, которая 17 декабря 2022 года победила в финале Нацотбора на Евровидение, подписала документы с национальным вещателем "Суспільне". Теперь они являются официальными представителями от Украины на международном песенном конкурсе.

"Суспільне подписало договор с победителем Национального отбора на "Евровидение-2023", группой TVORCHI на участие в песенном конкурсе "Евровидение-2023", финал которого состоится 13 мая в Великобритании", - сказано в сообщении вещателя.

Евровидение-2023: что известно

Поскольку в этом году победу одержала группа Kalush Orchestra с песней "Stefania", проводить Евровидение-2023 должны были в Украине. Однако международный вещатель EBU провел наблюдение, и заявил, что ситуация в Украине не позволяет безопасно провести конкурс. Для его проведения выбрали Великобританию - именно ее представитель в 2022 году занял второе место.

Видео дня

Уже известно, что финал Евровидения-2023 пройдет 13 мая в Ливерпуле.

Напомним, у россиян "подгорает" из-за участия Украины в Евровидении.

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