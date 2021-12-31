Участники группы поблагодарили всех, кто работал над созданием их номера на "Евровидении".

Украинская группа GO_A выиграл конкурс Eurovision Awards в номинации "Самая инновационная сценическая постановка".

Об этом сообщается на странице группы в Instagram.

Так, украинская группа, которая представила Украину на" Евровидении-2021" и заняла 5-е место в финале конкурса с песней "Шум", выиграла конкурс Eurovision Awards.

"Друзья, благодаря вашей поддержке и любви мы получили удивительный подарок на Новый год! Выиграли конкурс Eurovision Awards в номинации "Самая инновационная сценическая постановка"!", - написали представители GO_A на странице группы.

Кроме этого, музыканты поблагодарили всех, кто работал над созданием их номера на "Евровидении".

Группа Go_A: что известно

Украинская электрофолк-группа.

Представители Украины на " Евровидении-2021".

Заняли 5-е место в финале конкурса с песней "Шум".

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