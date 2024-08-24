Дворский прокомментировал предательство Украины певицей.

Солист группы "Смеричка", народный артист Украины Павел Дворский, который рассказал, как россияне вытесняли украинцев со сцены, высказался о беглянке Ани Лорак. Певец раскрыл, какой ценный совет дал исполнительнице много лет назад.

Автор хитов "Смерекова хата" и "Стожари" рассказал, что он познакомился с Лорак много лет назад, тогда она была совсем юной. Артистка участвовала в конкурсе, где Дворский был в составе жюри.

"Когда она была еще совсем юной, участвовала в одном из конкурсов в Черновцах, где очень хорошо пела на украинском. Я тогда был в составе жюри. Мы дали ей первую премию, очень радовались за нее. После конкурса у нас с ней был разговор", - отметил Павел в интервью для OBOZ.UA.

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Исполнитель поделился, что после конкурса он посоветовал Лорак выступать с украиноязычным репертуаром. Однако артистка не послушала его. Павел предполагает, что она это сделала ради денег. В то же время композитор не осуждает артистку:

Я советовал продолжать петь именно на украинском, у нее очень хорошо это получалось. Но потом деньги сделали свое... Я не хочу осуждать ее, некрасиво, когда мужчина говорит о женщине плохое. Пусть все, что произошло, остается на ее совести.

К слову, Лорак уже много лет живет в РФ. Она открыто поддерживает режим Кремля и войну в Украине. Ранее стало известно, что певица планирует стать гражданкой РФ.

Напомним, ранее предательница Ани Лорак неожиданно показалась в желто-голубом наряде.

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