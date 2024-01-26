Это произошло в Одессе.

Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник поехал в Одессу, где попался в руки ТЦК. На вокзале его встретили люди и спросили, неужели его тоже останавливают. На что он ответил: "Конечно".

На своей странице в Instagram Решетник рассказал, что у него всего лишь проверили документы, а затем отпустили и пожелали хорошего дня.

"Сегодня на вокзале ко мне подошли представители территориального центра комплектования и социальной поддержки. Очень профессионально, интеллигентно и корректно попросили предъявить документы. Затем узнали, но это не изменило процесс проверки. Убедившись, что все документы в норме – ребята пожелали хорошего рабочего дня", - поделился Решетник.

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Он добавил, что ситуации бывают разными, но все должны с уважением относиться к законам.

"Я взрослый парень, и понимаю, что ситуации бывают разными… Я рассказал свою историю. Однако считаю, что мы с уважением должны относиться к закону и тем, кто отвечает за его соблюдение. Ибо это основа! И хотелось бы, чтобы не только простые украинцы жили по законам", - добавил ведущий.

Напомним, ранее Григорий Решетник неожиданно показался с ребенком на руках.

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