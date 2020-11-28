Возлюбленная ведущего родила третьего сына.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник в третий раз стал отцом.

Возлюбленная знаменитости Кристина родила ему третьего сына. Радостной вестью звезда поделился с подписчиками на странице в Instagram.

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Решетник запостил первый снимок с новорожденным, где видно крошечную ручку мальчика, которую держат родители.

"Теперь я - многодетный папа. У нас родился 3-й сыночек! Он настоящий красавчик! Я благодарю свою любимую жену-героиню за этот подарок! Мне кажется, что с сегодняшнего дня я умею летать", - написал Григорий.

Как пара решила назвать потомка, шоумен пока не сообщил. В комментариях к публикации поклонники засыпали супругов поздравлениями.

Заметим, Григорий и Кристина Решетники поженились в 2010 году. Пара воспитывает двух сыновей - 7-летнего Ивана и 3-летнего Дмитрия.

Новость о третьей беременности избранница телеведущего сообщила в июле, обнародовав снимки с округлым животиком. Как рассказывал ведущий, жена забеременела во время семейного отпуска на Мальдивах.

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Автор: УНИАН