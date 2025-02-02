Мужчина также рассказал, хотят ли жить в другой стране его дети.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который недавно признался, что отдыхал за границей с семьей во время войны, рассказал о планах на будущее. В частности, мужчина ответил, будет ли переезжать из Украины.

Григорий отметил в своем Instagram, что несмотря на официальную возможность выезда за границу как многодетный отец несовершеннолетних детей, он все равно сознательно остается с семьей жить в Украине.

"Конечно и безусловно - наша семья всегда оставалась в Украине, несмотря на все вызовы и обстоятельства. Эмоционально порой очень сложно, но мы должны оставаться вместе с нашей страной и в горе, и в радости", - ответил Решетник.

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Ведущий добавил, что никто из членов его семьи не хочет жить за пределами Украины. Об этом он сказал так:

"Наши дети даже думать не хотят о переезде, а мы тем более".

К слову, Григорий и его жена Кристина уже 14 лет в браке. У супругов есть трое общих сыновей: 11-летний Иван, 7-летнийДмитрийи Александр, которому 4 года.

Напомним, ранее жена Григория Решетника рассказала о встрече с россиянами на отдыхе.

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