Известная телеведущая Леся Никитюк решила попрощаться с летом и посвятила этому целую серию своих жарких фото. На них звезда позирует в откровенном купальнике и соблазнительных платьях, однако не обошлось и без шуточных фотографий.
Свое "прощание" с летом Никитюк опубликовала на странице в Instagram.
Ведущая насыщенно провела это лето. Она отдыхала на море, путешествовала и загорала. Никитюк часто хвасталась своей фигурой в купальнике, поэтому и сейчас она в который раз доказала свой статус "горячей штучки".
Розовое бикини, соблазнительные позы и голубые волны - Никитюк умеет вызывать зависть у своих поклонников.
Читайте также"Поставил на колени": рыжая из "Тату" рассказала о педофиле, который над ней надругалсяМногим также запомнилось откровенное платье ведущей, в котором она позировала с кукурузой в руках. Модный фасон, нежное кружево и привлекательный корсет - звезда удачно выбрала образ, в котором она выглядит максимально женственно.
Сама Никитюк попрощалась с летом словами из песни Ротару. В комментариях фанаты отметили, что ведущей не стоит беспокоиться о конце отпусков и отдыха, ведь она всегда может махнуть в теплые страны.
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