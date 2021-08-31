Ведущая решила подвести итоги лета и собрала свои самые привлекательные образы.

Известная телеведущая Леся Никитюк решила попрощаться с летом и посвятила этому целую серию своих жарких фото. На них звезда позирует в откровенном купальнике и соблазнительных платьях, однако не обошлось и без шуточных фотографий.

Свое "прощание" с летом Никитюк опубликовала на странице в Instagram.

Ведущая насыщенно провела это лето. Она отдыхала на море, путешествовала и загорала. Никитюк часто хвасталась своей фигурой в купальнике, поэтому и сейчас она в который раз доказала свой статус "горячей штучки".

Розовое бикини, соблазнительные позы и голубые волны - Никитюк умеет вызывать зависть у своих поклонников.

Читайте также"Поставил на колени": рыжая из "Тату" рассказала о педофиле, который над ней надругалсяМногим также запомнилось откровенное платье ведущей, в котором она позировала с кукурузой в руках. Модный фасон, нежное кружево и привлекательный корсет - звезда удачно выбрала образ, в котором она выглядит максимально женственно.

Сама Никитюк попрощалась с летом словами из песни Ротару. В комментариях фанаты отметили, что ведущей не стоит беспокоиться о конце отпусков и отдыха, ведь она всегда может махнуть в теплые страны.

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Автор: Иван Бойко