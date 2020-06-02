Сексуальная Рианна показала округлые формы в кружевном белье (фото)
11:07, 02 июня 2020Звезды
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32-летняя знаменитость позирует лицом к камере на фоне пальм в лаймовом комплекте из новой летней коллекции своего бренда.
Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда / Instagram Savage X News
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда Savage X Fenty.
Снимки появились в Instagram-аккаунте Savage X News, посвященном новостям о новинках марки.
Instagram Savage X News
Instagram Savage X News
На размещенных кадрах 32-летняя знаменитость позирует лицом к камере на фоне пальм в лаймовом комплекте из новой летней коллекции. Он состоит из бюстгальтера и трусов на завышенной талии, изготовленных из полупрозрачного кружева. В описании к публикациям говорится, что продажи описанного белья стартуют с 1 июня.
Instagram Savage X News
Instagram Savage X News
Как сообщал УНИАН, Рианна стала самой богатой певицей Великобритании с помощью нижнего белья.
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