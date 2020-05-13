Рианна стала самой богатой певицей Великобритании с помощью нижнего белья

32-летняя артистка обогнала в списке богатейших звезд Стинга, Эда Ширана, Ринго Старра, Кита Ричардса, Мика Джаггера и Элтона Джона.

Американская певица и предпринимательница, уроженка Барбадоса Рианна стала самой богатой певицей в Великобритании и заняла третье место по состоятельности среди музыкантов страны.

Об этом сообщает The Guardian.

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32-летняя артистка обогнала в списке богатейших звезд Стинга, Эда Ширана, Ринго Старра, Кита Ричардса, Мика Джаггера и Элтона Джона. Ее состояние оценили в 468 миллионов фунтов стерлингов (575,6 миллиона долларов). Ее опередили Пол Маккартни и Эндрю Ллойд Уэббер, разделившие первое место с состояниями в 800 миллионов фунтов стерлингов каждый (983,6 миллиона долларов).

Занять место в топе Рианне помог успех ее бренда косметики и линейка нижнего белья, а также продажи восьми ее альбомов.