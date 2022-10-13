Российскую артистку очень трудно узнать, поскольку она, судя по всему, сделала немало пластических операций.

Путинистка Надежда Бабкина посетила временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области. Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал видео с россиянкой у себя в блоге.

На видео Бабкина находится в мариупольском драматическом театре, куда в середине марта оккупанты сбросили авиабомбу. Путинистка говорит, что шокирована тому, как в 21 веке возможно разбомбить драмтеатр с людьми, обвиняя в этом украинцев.

Видео дня

"Я нахожусь в Мариуполе в русском драматическом театре. От него вот, что осталось. Люди здесь работают, восстанавливают, это самое главное. А на входе мужичка встретила — ни семьи, ни дома, ничего нет. Он приходит сюда чтобы и помогать, и веру себе вернуть. Я приехала сюда, чтобы поддержать людей. Все очень грустно, жаль. Не понимаешь, как такое может быть в 21 веке. Но, к сожалению, это произошло. Русский драматический театр и вдруг все переименовали. Слово "русский" убрали, и осталось это как областное, украинская принадлежность. А на самом деле это русский драматический театр и очень серьезный", - сказала Бабкина на видео.

Гордон прокомментировал это коротко: "Певица Надежда Бабкина. Ни мозгов, ни совести, ни будущего".

Напомним, Дмитрий Гордон намекнул, что Марченко "наставила рога" Медведчуку с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: