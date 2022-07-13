Майя Пирогова выдала очередную порцию бреда.

Главная пропагандистка "ДНР" Майя Пирогова сравнила Мариуполь с покойником, который буквально стерли с лица Земли оккупанты.

"Мариуполь очистился. Такое ощущение, что вот этими всеми красивостями - мишурой, парками - его осквернили. А теперь он очистился", - сказала Пирогова в эфире местного телеканала.

Закадровый голос сообщил, что украинцы открыли в Мариуполе много школ, садиков, парков, но выглядело это как-то не душевно. Такое ощущение было, по словам журналиста, что украинцы "наряжали" покойника.

На этот пропагандистский бред отреагировал украинский телеведущий Юрий Горбунов. Он выразил желание, чтобы и саму Пирогову так "очистили", как оккупанты сделали это с Мариуполем.

"Вот бы тебя так очистить и еще парочку российских городов! Что они употребляют?" – высказался Горбунов.

Поклонники телеведущего согласились с ним и даже предложили свои версии по "очистке" России.

"Особенно Москву и Питер", "Страна убийц, воров и насильников", "Боже, какое конченое", "Это невозможно слушать. Духовно больные люди", "Это ужас. Они точно зомби", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Юрий Горбунов с украинскими певицами выступил перед военных, чтобы поддержать их боевой дух.

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