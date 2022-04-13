Телеведущий признался, что они с женой уже думали над этим.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов не исключает, что они с супругой Екатериной Осадчей могут усыновить ребенка, который остался из-за войны сиротой.

Об этом шоумен признался в интервью "Завтраку с 1+1".

По словам Горбунова, последствия от полномасштабного вторжения России в Украину достаточно серьезные, и придется восстанавливать не только страну, но и спасать жизни детей, которые остались без родителей. Именно поэтому телеведущий призывает всех, кто может, задуматься об усыновлении осиротевшего ребенка.

"Нужно будет усыновлять и удочерять детей, которых осталось очень много. И это тоже будет на плечах всех украинцев. И это нужно будет делать. Мы даже тоже об этом думаем. Возможно, да", - сказал Юрий Горбунов.

Отметим, у него с Екатериной Осадчей уже есть двое общих детей - старший сын Иван и младший сын Даниил. Младшего Екатерина родила в 2021 году.

Напомним, ранее Горбунов жёстко высказался об оккупантах и заявил, что быть русским - стыдно.

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