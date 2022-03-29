Продюсер и телеведущий рассказал, что отношение к российским звездам в мире теперь однозначное.

Украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов заявил, что во всем мире теперь сформировалось однозначное отношение к российским звездам. И оно явно не положительное.

Об этом шоумен написал в своем Instagram-блоге.

"Отношение к русским в мире теперь однозначно! И не надо говорить- "мы не виноваты. Это политики!". Все виноваты. Все до одного! Быть русским - стыдно!", - написал Горбунов.

"Они породили деспота, убийцу", "Пусть возвращаются в свою рашу любимую и там живут припеваючи", "А почему они удивляются? Если бы народ вел себя, как люди, к ним не было бы такого отношения, и все бы понимали, что люди против, они предпочитают бороться, а когда женщина-мать, чей сын сегодня убивает мирных невинных людей, детей, насилует женщин, говорит что им тяжело….", - пишут в комментариях к публикации Юрия Горбунова.

Напомним, ранее Горбунов высказался после признания президентом РФ Владимиром Путиным "Л/ДНР" "независимыми" и назвал его "сумасшедшим карликом".

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