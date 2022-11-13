Певица тяжело переживала этот период, впрочем она справилась со всеми проблемами.

Финалистка 12 сезона песенного проекта "Голос країни", крымская татарка Алие Хаджабадинова рассказала, что покинула Крым в 2015 году, а до этого почти год жила в оккупации.

В интервью УНИАН Алие призналась, что ей было крайне тяжело покидать свой дом, родных, друзей, однако ей все же пришлось принять такое решение.

"В тот период мы все ждали, что скоро оккупация закончится, и это все не на самом деле. Но, когда уже поняли, что это надолго, пришлось принимать решение уезжать. У меня тогда все совпало. Были перемены в личной жизни, и я все же решила, что нужно ехать. Сначала поехала в Харьков к сестре, а потом вместе с ней в Киев", - рассказала Хаджабадинова.

Она добавила, что жизнь вне родного дома начинала тяжело, но впоследствии со всем справилась.

"Мы оказались вдвоем с сестрой наедине с большим городом, не имея ничего. Небольшой чемодан вещей, одна подушка с одеялом на двоих, и большая куча вопросов и проблем. А что же дальше? Первые три дня мы жили у знакомой девушки из Крыма, искали работу и жилье. Мы поддерживали друг друга и было не так страшно. Со временем каждая нашла работу, мы жили в одной квартире на Сырце. А потом приютили к себе еще и песика, который кстати также был из Крыма", - добавила певица.

Девушка призналась, что пришла на "Голос країни" популяризировать крымскотатарскую музыку, чтобы культура ее народа не была забыта.

Напомним, ранее внучка воина УПА довела до слез историей своей семьи на шоу "Голос страны-12".

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