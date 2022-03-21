Фармига неоднократно заявляла, что гордится украинцами, ведь сама из Украины.

Голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига зачитала стихотворение Василия Симоненко "Люди - прекрасні" на украинском языке.

На личной странице в Instagram она обнародовала видеообращение, в котором отметила, что гордится единством и мужеством украинского народа.

"Мы открыли наши сердца и души. Мы слышим вас, мы видим вас. И мы солидарны с вами. Украина - прекрасна и свободна! Вы защищаете прекрасную землю, боретесь и ежедневно восстаете против зла", – сказала Фармига.

Вера Фармига не впервые поддерживает украинский народ в трудное время. Актриса неоднократно заявляла, что гордится украинцами, ведь сама из Украины. Декламирование стихотворения на украинском языке - тому доказательство.

Недавно Вера Фармига рекомендовала американцам посмотреть фильм "Зима в огне". Как сообщила актриса, неукротимый дух единства Украины и львиное сердце защиты своей свободы и независимости глубоко вдохновляет. Да, фильм действительно показывает героизм, дух и стойкость украинских людей.

Еще раньше она опубликовала красноречивые фото и отрывок гимна Украины. Известно, что звезда имеет украинское происхождение, ее родные – украинские эмигранты из УССР.

Вера Фармига воспитывалась в украинско-американской общине в Эрвингтон, а до шести лет не разговаривала на английском языке. После переезда в Уайтхаус Фармига посещала украинскую греко-католическую школу и украинский фольклорно-танцевальный ансамбль Syzokryli.

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