Американская актриса и звезда сериала «Американская история ужасов» Таисса Фармига тайно вышла замуж.
Читайте такжеСкарлет Йоханссон тайно вышла замуж за Колина ДжостаСнимок молодоженов появился в Instagram актрисы.
«Вышла замуж за моего лучшего друга», – отметила она в подписи к фото.
В комментариях поклонники Таиссы поздравили ее со знаменательным событием: «Какая замечательная новость! Примите искренние поздравления», «Вау! Какие же вы крутые», «Безграничной любви».
Как пишет ТСН, 26-летняя знаменитость тайно вышла замуж за 37-летнего режиссера Хедли Кляйна. Свадьба влюбленных состоялась еще 8 августа, но рассекретить это они решили только сейчас.
Таисса Фармига: что известно об актрисе
- Таисса Фармига – американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.
- Актерскую карьеру начала в 2011 году, сыграв роль Коринны Уокер в фильме «Небо и земля».
- Наиболее известна по участию в телесериале-антологии «Американская история ужасов» (2011—2018).
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