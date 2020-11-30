Американская актриса тайно вышла замуж за лучшего друга (фото)

Церемония прошла еще в августе, но рассекретить это пара решила только сейчас.

Американская актриса и звезда сериала «Американская история ужасов» Таисса Фармига тайно вышла замуж. Читайте такжеСкарлет Йоханссон тайно вышла замуж за Колина ДжостаСнимок молодоженов появился в Instagram актрисы. «Вышла замуж за моего лучшего друга», – отметила она в подписи к фото. В комментариях поклонники Таиссы поздравили ее со знаменательным событием: «Какая замечательная новость! Примите искренние поздравления», «Вау! Какие же вы крутые», «Безграничной любви». Как пишет ТСН, 26-летняя знаменитость тайно вышла замуж за 37-летнего режиссера Хедли Кляйна. Свадьба влюбленных состоялась еще 8 августа, но рассекретить это они решили только сейчас. Таисса Фармига: что известно об актрисе Таисса Фармига – американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.

Актерскую карьеру начала в 2011 году, сыграв роль Коринны Уокер в фильме «Небо и земля».

Наиболее известна по участию в телесериале-антологии «Американская история ужасов» (2011—2018). Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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