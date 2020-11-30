Таисса Фармига / фото instagram.com/taissafarmiga

Американская актриса и звезда сериала «Американская история ужасов» Таисса Фармига тайно вышла замуж.

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«Вышла замуж за моего лучшего друга», – отметила она в подписи к фото.

В комментариях поклонники Таиссы поздравили ее со знаменательным событием: «Какая замечательная новость! Примите искренние поздравления», «Вау! Какие же вы крутые», «Безграничной любви».

Таисса Фармига вышла замуж / фото instagram.com/taissafarmiga

Как пишет ТСН, 26-летняя знаменитость тайно вышла замуж за 37-летнего режиссера Хедли Кляйна. Свадьба влюбленных состоялась еще 8 августа, но рассекретить это они решили только сейчас. 

Таисса Фармига: что известно об актрисе

  • Таисса Фармига – американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.
  • Актерскую карьеру начала в 2011 году, сыграв роль Коринны Уокер в фильме «Небо и земля».
  • Наиболее известна по участию в телесериале-антологии «Американская история ужасов» (2011—2018).

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Автор: УНИАН