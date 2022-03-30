По ее словам, киноиндустрия Америки правильно реагирует на войну в Украине и поддерживает страну в такой непростой период.

Украинская и американская актриса Иванна Сахно, известная своей ролью в голливудском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: Восстание" рассказала о том, как мировая киноиндустрия реагирует на войну в Украине.

Своими мыслями Иванна поделилась в эфире "ТСН".

Несмотря на то, что многие голливудские актеры высказались в поддержку Украины, она осуждающе прокомментировала поступок организаторов премии Оскар-2022, где они не упомянули о том, что именно Россия развязала широкомасштабную агрессию.

"Индивидуально кинохудожники правильно реагируют и помогают. Есть сила в каждом отдельно, которая делает нас единым целым. Насчет таких мер, как, например, Оскар… Бог им судья. Они сказали, что Украина страдает, но они не сказали, откуда летят пули. Это их грех, им с этим жить", - заявила актриса.

Она добавила, что остается только догадываться, почему организаторы Оскара высказались именно так. Одной из причин может быть страх.

"Мне кажется, что для мира не меньшим испытанием, чем наша боль, есть их страх. Этот страх не был пройден во Второй мировой войне, поэтому мир должен набраться мужества и не бояться сейчас. На мой взгляд, это именно страх", - сказала Иванна Сахно в эфире "ТСН".

Иванна также рассказала, что ее папа и крестные остаются в Киеве, одна бабушка в Карпатах, другая - в Крыму. Актриса говорит, что ее отец не смог остаться в стороне, и помогал вывозить мирных людей из обстреливаемого Киева.

"Папа вывозит детей от 3 лет из Киева в направлении западной Украины. Слава Богу, они живы, но об этом мы никогда не забудем", - рассказала голливудская актриса украинского происхождения.

Напомним, организаторы Оскар в ходе церемонии вручения кинопремии показали ролик со словами в поддержку Украины, однако в нем не было сказано ничего о том, что войну развязала именно Россия.

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