Американский режиссер Шон Пенн накануне призвал бойкотировать шоу, если на него не пригласят украинского президента Владимира Зеленского.

В США сегодня проходит 94-я церемония вручения "Оскара". На красной дорожке уже успели появиться яркие кинозвезды – Эндрю Гарфилд, Пенелопа Круз, Бенедикт Камбербетч и другие.

Один из продюсеров "Оскара" Уилл Паркер в комментарии Variety подтвердил, что во время шоу мы услышим слова поддержки Украине.

Уилл подчеркнул, что все в Академии знают и помнят о "неспокойных событиях", которые сейчас происходят в нашей стране.

Также он ответил по поводу устроенного Шоном Пенном бойкота церемонии из-за Зеленского: "Шон сейчас увлечен тем, чем он увлечен. Я бы ему сказал: "Шон, брат, не уничтожай свою статуэтку, ладно? Дай ее мне. У меня нет "Оскара". Я уберу с нее твое имя и напишу свое".

Американский режиссер Шон Пенн накануне призвал бойкотировать шоу, если на него не пригласят украинского президента Владимира Зеленского. А также он пообещал избавиться от своей статуэтки, которую получил в 2008 году за роль в фильме "Молоко".

Зеленскому, объяснил Шон, есть что сказать миру в это трудное для его страны время.

Ранее предложение пригласить на мероприятие президента Украины высказала звезда Голливуда Эмми Шумер. Она считает событие такого масштаба хорошей площадкой для того, чтобы рассказать американцам в подробностях о происходящем в Украине.

И Пенн, и Шумер публично поддерживают Украину в войне с Россией, призывая свою аудиторию помогать пострадавшим гражданам.

В этом году Эмми Шумер станет ведущей 94-й церемонии, вместе с Реджиной Голл и Вандой Сайкс.

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