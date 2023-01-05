Коллеги актрисы бьют тревогу.

Российская актриса Татьяна Кравченко не явилась на спектакль "Гвоздь сезона, или Все билеты проданы", в котором должна была исполнять одну из ролей .

Ее коллега, российский артист Станислав Садальский забил тревогу, ведь ранее Кравченко никогда не пропускала спектакли со своим участием. Также он назвал ее "срывальщицей".

"Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения взломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже бы не спасло - самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро. В зале - аншлаг, 2500 мест проданы, зритель ждет. Спокойная и невозмутимая организатор гастролей Эля, сказала, что готова вспомнить свое театральное прошлое и выйти на сцену сама. Но за два часа до начала она вызвала скорую помощь в лице Зои Буряк", - поделился Садальский в личном блоге.

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Как сообщает "НеМалахов Сливки", Кравченко ушла в запой, поэтому и пропустила выступление.

Татьяна Кравченко и ее позиция по войне в Украине

Сама актриса, которая родилась и выросла в украинском Донецке, публично не высказывала свою позицию, но вот ее коллега, российский актер и один из режиссеров сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич, в одном из своих комментариев прессе заявил:

"Она (Кравченко, - ред) не может спокойно реагировать на то, как ее родная страна превращается в фашиствующее государство".

Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения Кравченко продолжила выступать в России.

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