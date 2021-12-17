Юлия Леус утверждала, что артист ее бил, а также подсыпал ей наркотики.

Известный украинский шоумен Андрей Джеджула подал в суд на свою жену Юлию Леус, с которой он пока что не может развестись. Ведущий хочет, чтобы она извинилась за свои слова о побоях и унижениях, а также опровергла такие заявления публично.

Джеджула также рассказал, что и Леус подала на него в суд. Однако она хочет не извинений, а денег, признался ведущий в программе "Звездный путь".

После того как Леус заявила, что Джеджула ее избивал и подсыпал ей наркотики, артиста начали "бичевать" фанаты. Они требовали объяснений, но он не мог ответить на все слова жены, так как его "связывал" контракт. Тогда еще ведущий работал на одном из телеканалов и ему было запрещено лить грязь, ведь это влияло на репутацию компании.

Читайте также"Встала на весы...": Лолита рассмешила сеть неожиданным "признанием" (видео)После громкого скандала Джеджуле пришлось уйти с работы. Заявление Леус повлияло на его доход. Артиста боялись брать ведущим на мероприятия, несколько клиентов наотрез отказались нанимать его, боясь "неадекватности".

Несмотря на все это, Джеджула все равно считает Леус хорошим человеком. Однако он опровергает заявления жены о побоях и унижениях. Ведущий первым подал на развод и уже не носит обручальное кольцо. Он разуверился в этих отношениях и даже не готов к новым романам.

Сейчас их не могут развести, так как по закону брак можно разорвать только тогда, когда ребенку супругов исполнится год. Их общей дочери Адель сейчас всего 9 месяцев, поэтому Джеджула и Леус пока что остаются законными мужем и женой.

Однако это не самое главное. Сейчас в суде лежат два полноценных иска, первый Джеджула подал против Леус, а второй его бывшая возлюбленная подала на него.

Ведущий подал иск на отстаивание чести и достоинства, цена вопроса - всего лишь 1 гривня. Джеджула хочет добиться в суде извинений от Леус. Также он хочет, чтобы она публично опровергла все свои заявления.

Все юридические издержки лежат на нем. Джеджула готов компенсировать все судебные расходы. Если Леус проиграет дело, ей придется везде писать, что ее обвинения были фейком.

Сама же Леус подала на Джеджулу иск на содержание матери, пока их дочери не исполнится три года. Однако ведущий недоумевает от такого поступка бывшей, ведь она постоянно говорит, что является самодостаточной женщиной и не нуждается в его деньгах.

Напомним, в июле этого года Леус заявила, что Джеджула ее избивал.

"От камеры своей, он отходил, когда мне в лицо харкал. Он меня тогда толкнул в стенку сильно, а перед этим он меня в стекло бросал. И снимал. У меня тогда эмоции, я стояла у вазы, я взяла и толкнула ее, и она упала и разбилась, а это была его ваза. Он подходит, а рядом стояла моя ваза, которую мне брат подарил. Подходит, берет эту вазу и разбивает. А потом берет меня за волосы и меня в это же стекло бросает", - рассказывала Леус.

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Автор: Полина Кузенко