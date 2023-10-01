Артисты поздравили защитников и вспомнили о тех, кто погиб в боях с оккупантами.

Сегодня, 1 октября, в Украине отмечается День защитников и защитниц. В этот день все украинцы благодарят военных и вспоминают о тех героях, которые отдали жизнь за нашу страну. Звезды трогательно обратились к военным и растрогали теплыми словами. Кто поздравил героев с Днем защитников и защитниц - читайте ниже.

"Антитіла"

Группа разместила клип на свою трогательную песню "У книжках". Музыканты отметили, что в этот день все мы вспомним тех героев, которые отдали жизнь за Украину. "Антитіла" поблагодарили всех защитников.

"Сегодня мы говорим о тех, чей огромный подвиг и героизм творит наше будущее в свободной и независимой стране. Сегодня мы вспоминаем каждого и каждую, кто отдал самое ценное, свою жизнь, за жизнь и будущее целых поколений. Вечная слава и память всем героям и защитникам, которые ушли на щите в борьбе за свободу Украины", - написали артисты.

Наталья Могилевская

Певица также обратилась к военным своей песней. Она разместила фрагмент песни "Позивний", в которой рассказала о любви и защитниках Украины.

"Ваше мужество и отвага вдохновляют на великие дела. Спасибо и низкий поклон вам за службу и верность Украине! С Днем защитника и защитницы, наши герои!" - написала Могилевская.

Женя Галич и O.Torvald

Музыкант показал видео с защитниками Украины. Артист, который служит в ВСУ, поздравил сослуживцев и всех военных. Кроме этого, Галич вспомнил о тех, кто погиб в боях за Украину.

"С праздником, братья и сестры! Честь служить вместе с вами. Слава Героям! Вечная память погибшим", - написал Галич.

Владимир Дантес

Певец записал видео, в котором обратился к военным. Дантес отметил, что украинские защитники - пример для всего человечества. Нашими героями гордится весь мир, отметил артист.

"Я хочу сегодня еще раз поблагодарить наших защитников и защитниц, которые каждый день защищают нас и нашу страну, волю, свободу... Хочу поблагодарить тех, кто к сожалению уже не с нами, и защищает нас с неба. Вы - невероятные, вами гордится весь мир, вы - пример для человечества! Спасибо большое! Мы никогда не перестанем помогать вам", - сказал Дантес.

Тина Кароль

Певица также записала обращение к военным. Кароль с трудом сдерживала эмоции и отметила, что наши защитники - пример и вдохновение.

"Дорогие защитники и защитницы! Почет героям, почет вам! Вы - герои настоящего, вы - пример. Рискуя каждую минуту, ради родины. Вы - вдохновение! Поклон! Желаем вам несокрушимой воли и непобедимой надежды! Благодарю вас. Слава Украине! Героям слава!" - эмоционально сказала Кароль.

Напомним, ранее Ротару показала, что думает о Дне защитников и защитниц.

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