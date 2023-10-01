Певица разместила новую Stories в важный для Украины день.

Известная певица София Ротару редко делает новые посты и нечасто публикует Stories на своей странице в Instagram. Но сегодня, 1 октября, в День защитников и защитниц Украины, артистка решила проявить активность в соцсетях.

В этот раз Ротару ограничилась лишь одной открыткой. Певица разместила картинку, на которой изображены военные на желто-голубом фоне. Над защитниками Украины нарисована Берегиня.

Певица не стала добавлять текст или даже смайлики. Ротару почему-то решила оставить открытку без подписи. Впрочем, сейчас певица редко что-то пишет в соцсетях. Даже на годовщину свадьбы звезда была молчаливой. Она показывала фото со своим покойным мужем, но ничего не написала о своих эмоциях.

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Позиция Ротару в отношении войны

В начале полномасштабной войны РФ против Украины певица молчала в соцсетях. Она ничего не комментировала, а в марте ее директор попытался прояснить ситуацию. Он заявил, что Ротару всегда была "аполитичной".

Впрочем, потом певица реагировала на кровавые удары оккупантов по Украине. Но называть РФ агрессором она не стала. Летом же Ротару впервые за пять месяцев высказалась о войне. Она писала, что не празднует свой юбилей, а также сообщила, где находится.

А недавно российская ведущая выдала бред о позиции Ротару насчет войны. Путинистка Бледанс попыталась найти причину тому, что певица не поддерживает РФ.

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