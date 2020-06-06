Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о своей секретной волонтерской работе (видео)
Несколько дней назад герцогиня Кэтрин и принц Уильям позвонили волонтерам из двух организаций: Conscious Youth, которая располагается в Кирклисе, Уэст-Йоркшир и Machynlleth Community Corona Response, находящаяся в Поуисе в Уэльсе.
Первая организация направлена на повышение эмоциональной устойчивости молодых людей. Кейт и Уильям во время беседы спрашивали о том, как волонтеры адаптировались к работе в условиях пандемии коронавируса, пишет ТСН.
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Вторая волонтерская организация помогает производить защитные экраны и маски для лица. В беседе Кэтрин выразила слова поддержки и благодарности всем, кто помогает другим людям в это непростое время. А принц Уильям рассказал, что и сам анонимно консультировал людей во время самоизоляции. Он был волонтером сервиса Shout, который предлагает поддержку для людей, находящихся в кризисной ситуации.
Королевская семья вложила в службу три миллиона фунтов стерлингов. С прошлого года Shout провела более 300 тысяч телефонных разговоров. 65 процентов обратившихся за помощью людей были младше 25 лет.
Герцогиня Кембриджская во время этих двух записей была одета в белый кардиган с неглубоким V-образным декольте от Sandro Paris и серьги от Catherine Zoraida. Во втором ролике Кейт появилась в белой рубашке от M.I.H. Jeans и серьгах от Accessorize.
To all the incredible volunteers across the UK this #VolunteersWeek: Thank you. @giveusashoutinsta @consciousyouthuk @volunteersweek_2020 The Duke and Duchess of Cambridge marked Volunteers’ Week by speaking to volunteers across the UK to thank them for the amazing support that they provide to their communities. The Duke has been volunteering for #Shout85258, the UK’s first 24/7 crisis text line, launched in 2019 by The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex — as one of more than 2000 Crisis Volunteers trained to support anyone, anytime, whatever their crisis may be.
Ранее, как сообщал УНИАН, по случаю дня рождения принцессы Шарлотты, мы узнали о том, она вместе со своими родителями - принцем Уильямом и Кейт Миддлтон - и братьями - принцами Джорджем и Луи - тайно приняла участие в волонтерской инициативе: семья приготовила дома пасту, затем собрала сумки с продуктами и лично развезла их по окрестностям Сандрингема нуждающимся.
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