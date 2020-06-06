Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали о своей секретной волонтерской работе (видео)

В Великобритании заканчивается Неделя волонтеров. Герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с некоторыми волонтерами из разных уголков страны и выразили им свою благодарность за работу.

Несколько дней назад герцогиня Кэтрин и принц Уильям позвонили волонтерам из двух организаций: Conscious Youth, которая располагается в Кирклисе, Уэст-Йоркшир и Machynlleth Community Corona Response, находящаяся в Поуисе в Уэльсе.

Первая организация направлена на повышение эмоциональной устойчивости молодых людей. Кейт и Уильям во время беседы спрашивали о том, как волонтеры адаптировались к работе в условиях пандемии коронавируса, пишет ТСН.

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Вторая волонтерская организация помогает производить защитные экраны и маски для лица. В беседе Кэтрин выразила слова поддержки и благодарности всем, кто помогает другим людям в это непростое время. А принц Уильям рассказал, что и сам анонимно консультировал людей во время самоизоляции. Он был волонтером сервиса Shout, который предлагает поддержку для людей, находящихся в кризисной ситуации.

Королевская семья вложила в службу три миллиона фунтов стерлингов. С прошлого года Shout провела более 300 тысяч телефонных разговоров. 65 процентов обратившихся за помощью людей были младше 25 лет.

Герцогиня Кембриджская во время этих двух записей была одета в белый кардиган с неглубоким V-образным декольте от Sandro Paris и серьги от Catherine Zoraida. Во втором ролике Кейт появилась в белой рубашке от M.I.H. Jeans и серьгах от Accessorize.

Ранее, как сообщал УНИАН, по случаю дня рождения принцессы Шарлотты, мы узнали о том, она вместе со своими родителями - принцем Уильямом и Кейт Миддлтон - и братьями - принцами Джорджем и Луи - тайно приняла участие в волонтерской инициативе: семья приготовила дома пасту, затем собрала сумки с продуктами и лично развезла их по окрестностям Сандрингема нуждающимся.

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