Он уехал из Украины еще в начале вторжения.

Сын опальной певицы Таисии Повалий - Денис - уехал из Украины еще в начале полномасштабного российского вторжения. За это время он ни разу не возвращался на родину.

Более того, в начале большой войны он призывал всех к миру. И только позже он сказал, что если люди хотят окончания войны, они должны просить не о мире, а о победе. В целом он на стороне Украины, однако возвращаться не планирует.

Сейчас Денис Повалий находится в Валенсии. Там же он ищет работу. В его резюме, размещенном в сети, указано, что он музыкант и вокалист. Помимо такой творческой деятельности, он еще может быть переводчиком.

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Стоит отметить, что молодой человек никак не комментирует деятельность своей мамы в России. Он говорит, что не имеет к этому никакого отношения.

Таисия Повалий в России

Таисия Повалий поддерживает преступный режим Кремя с первых дней полномасштабного вторжения. Она активно выступает на кремлевских концертах и восхваляет Путина.

Кроме того, недавно она взяла участие в пропагандистском концерте "Песни русского мира", при этом пела на украинском языке. За это ее обругала певица Анастасия Приходько.

"Да заберите у нее уже то гражданство! И звание! И забудьте, как ее зовут", - написала артистка.

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