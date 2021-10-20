Когда хотелось как в сказке, а получилось как всегда.

Украинские девушки верят в большую и чистую любовь. Наверное, каждая из нас мечтала встретить того самого мужчину, который стал бы единственным и незаменимым. Но в жизни не всегда все происходит так, как мы хотим.

УНИАН собрал топ-5 украинских звезд, чьи идеальные представления о семье превратились в кошмар.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова неоднократно рассказывала, что в ее жизни был мужчина, который поднимал на нее руку. Звезда долго терпела такое отношение, так как очень его любила. Но однажды она таки решилась уйти от него. Тогда он сжег ее квартиру.

"Меня избил мужчина. Меня он периодически бил. А когда я его бросила, он поджег мне квартиру. Нанял каких-то своих дружбанов, и они меня поймали под клубом ночным и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Мне было 17 лет, было и уголовное дело. Сегодня этот человек - политик. Он не известный политик, из Винницы", - говорила Полякова.

Гайтана

Читайте такжеAlyona Alyona отправилась на отдых со своим парнем (фото)Певица Гайтана также стала жертвой тирана. Когда девушка решилась уйти от нелюбимого, он начал ее преследовать. Все дошло до того, что ей пришлось написать заявление в полицию и даже нанять охрану. Также она рассказала, что бывший ей угрожал, что покончит с собой, если она к нему не вернется.

"Однажды я наняла охранника. Это был вынужденный шаг. Мне угрожал бывший. После очередного скандала я вызвала милицию, когда он спал, собрав вещи я навсегда исчезла из его жизни. Он долго преследовал меня и пытался подловить, когда я возвращалась домой. Звонил каждые 5 минут, кричал в трубку, что любит, не может без меня жить и если я не вернусь, обещал покончить с собой. Это были токсичные отношения, которые убивали меня", - говорила Гайтана.

Анна Седокова

Идеальное представление о семейном счастье опальной певицы Анны Седоковой однажды превратилось в кошмар. Девушка попала в отношения с абьюзером, который всячески ее унижал и делал больно. Какое-то время она оправдывала его поступки, но потом решилась бежать.

"Он держал меня крепко. У него были сильные руки и крепкий мужской характер. Я помню, как поняла, что мне нужно бежать. Спасаться. Сейчас или никогда. Я выбежала, оставив все, всю свою жизнь, шмотки, косметику, книги… Я оставила, чтобы выжить", - вспомнила Седокова.

Яна Клочкова

Самая титулованная украинская олимпийская чемпионка Яна Клочкова также искренне поделилась своей неудачной историей любви. Какое-то время она встречалась с мужчиной, который оказался абьюзером.

"Был такой, что даже руку поднимал! Ну это все быстро закончилось! Но это тоже было. Мы расставались несколько раз. И каждый раз он таким способом решал, что я не должна от абьюзера уходить", - сказала Яна.

Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, как ее бывший пытался всячески ее унижать, отбирал подарки, а потом даже начал поднимать на нее руку. Хотя, по словам звезды, их история любви начиналась очень красиво и романтично. Тогда она даже не подозревала, чем это все для нее обернется.

"Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отбирания всех подарков. Потом в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить. Полиция, услышав "семейные разборки" просто игнорировала такие вызовы и это ещё больше усиливало гадкое ощущение того, что ты все это заслуживаешь и должна терпеть", - добавила Мишина.

Напомним, ранее УНИАН назвал топ-5 украинских звезд, которые вышли замуж за иностранцев.

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Автор: Диана Могилевич