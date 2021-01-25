Молодой человек всячески унижал Ксению.

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о токсичных отношениях.

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Звезда поделилась историей из своей жизни. Какой-то период ей ничего не удавалось, ее не утверждали на роли. Более того, она снимала комнату в трехкомнатной квартире, в которой потолки были черными от плесени. Также ей приходилось часто расставаться с маленьким сыном Платоном. А потом все изменилось, когда в жизни Ксении появился молодой человек.

По ее словам, изначально все было хорошо. Но уже спустя несколько месяцев она оказалась как будто в клетке с абьюзером.

"И тут появляется он. Перевозит меня в красивую квартиру, начинаются счастливых пару месяцев, в которых вдыхая ощущение безопасности и заботы, просто не замечаю звоночков. Постепенно я начинаю чувствовать, что что-то идёт не так. Унижения, оскорбления во время ссор и аргументы, что я сама вывела его своим поведением. Привет, абьюз, давно не виделись. С момента, когда я беременная убегала из подобных отношений. Все ухудшалось, я регулярно слушала, что все актрисы шлюхи и я должна сделать выбор: профессия или семья. Срывы смен, скандалы, агрессивная ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу", - написала Ксения.

Также она добавила, что потом молодой человек начал ее бить. А полиция игнорировала ее заявления.

"Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отбирания всех подарков. Потом в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить. Полиция, услышав "семейные разборки" просто игнорировала такие вызовы и это ещё больше усиливало гадкое ощущение того, что ты все это заслуживаешь и должна терпеть", - добавила Мишина.

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Автор: Диана Могилевич