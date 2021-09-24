Продюсер создал соответствующую петицию на сайте президента Украины.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал о своей петиции на сайте президента Украины, в которой он требует от Владимира Зеленского запретить выступления звезд РФ в Украине.

По его словам, запретить гастроли в Украине нужно далеко не всем российким артистам. Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

"Первое, что мне приходит в голову, – это публичные заявления российских артистов относительно непринятия оккупации Россией Крыма, что свидетельствовало бы об отсутствии у таких артистов тяжелой психической болезни "крымнаш". И осуждения агрессивных действий России против Украины, – говорит он.

Украинцы, по словам Кондратюка, - мирные и толерантные люди, но "не для имперцев, "рашистов" и пособников президента РФ.

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Последней каплей для создания своей петиции он назвал концерт россиянина Басты в Украине.

Ранее Кондратюк создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой требует запретить концерты российских звезд в Украине. По его словам, позволять российским звездам выступать в Украине - это нонсенс и коллаборация с агрессором.

До этого Кондратюк раскритиковал Ани Лорак и Светлану Лободу за выступления в Украине, так как с 2014 они живут и работают в РФ. А также он высказался об украинцах, которые ходят на концерты к российским артистам.

Автор: Юрий Годован