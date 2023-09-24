Артисты едва не отменили свой спектакль из-за скандала с организаторами

Актер Тарас Цымбалюк, который сейчас гастролирует по Украине вместе с Антониной Хижняк, Натальей Денисенко, Анной Саливанчук и Артемием Егоровым, рассказал о проблемах с организаторами. Так, артисты выступали в Мукачево, но их спектакль "Основной инстинкт" оказался под угрозой срыва.

Цымбалюк рассказал, что они уже думали отменять выступление. Все из-за того, что организаторы не выполнили технический райдер. При этом с актеров еще и пытались "содрать" какие-то деньги.

"Впервые за год гастрольной деятельности чуть не отменили спектакль в Мукачево из-за абсолютно некомпетентного обращения принимающей стороны. Которая сначала подтверждает райдер и все комплектующие, а за 30 минут до спектакля начинает манипулировать положением и пытается еще содрать с нас деньги. Хотя все было согласовано за несколько недель. Так не делается", - заявил Цымбалюк.

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Он отметил, что его команде пришлось столкнуться с очень нежелательными неудобствами на ровном месте. Впрочем, актеры все же дали концерт и сумели не сорвать собственные гастроли.

Напомним, недавно Цымбалюк рассказал о доходах в условиях войны. Он отметил, что определенный период вообще ничего не зарабатывал.

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