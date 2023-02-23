Писательница боялась, что ее бывший уничтожит рукопись о "выжившем мальчике".

Автор популярной серии книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг шокировала прессу подробностями из личной жизни, в том числе отношениями с бывшим мужем.

Как рассказала писательница в первом выпуске серии подкастов "The Witch Trials of J.K. Rowling", бывший муж эмоционально и физически оскорблял ее в начале 1990-х годов, используя их дочь и ее рукопись о Гарри Поттере, чтобы заставить ее не расторгать брак.

На домашнее и сексуальное насилие Роулинг публично жаловалась еще в 2020 году. Но только сейчас решила изложить в подробностях брак с Хорхе Арантесой.

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В какой-то момент экс-муж спрятал ее рукопись, и Роулинг начала ксерокопировать страницы будущей книги, потому что подозревала, что в противном случае он их "сожжет".

В подкасте Роулинг рассказала, что пыталась уйти от бывшего мужа, несколько раз ей это удавалось, а затем она возвращалась.

"Он обыскивал мою сумочку каждый раз, когда я приходила домой. У меня не была ключей от собственной входной двери, потому что он должен был контролировать входную дверь. Я думаю, он знал или подозревал, что я снова попытаюсь сбежать", - сказала она.

Этот период своей жизни она описывает как "ужасный", потому что ей приходилось делать вид вежливой жены. И все же она продолжала писать, опираясь на идею о Гарри Поттере, впервые возникшую у нее в поезде из Манчестера в Лондон в 1990 году.

"Он знал, что эта рукопись значила для меня, потому что в какой-то момент он взял рукопись и спрятал ее, и она (рукопись) была заложником", - поделилась Роулинг.

Роулинг решила навсегда расстаться после рождения дочери Джессики в 1993 году: "Помню, я очень ясно подумала… она не должна расти и смотреть, что происходит с ее матерью, она не должна взрослеть и думать, что это нормально".

Наконец Роулинг придумала, как вернуть "Гарри Поттера". "Каждый день я брала в работу несколько страниц рукописи - всего несколько страниц, чтобы он не заметил, что чего-то не хватает, - и делала фотокопии. И постепенно в шкафу в учительской по крупицам росла, росла и росла фотокопированная рукопись", - вспомнила писательница.

После очередной ночи, когда, по словам Роулинг, ее бывший муж физически издевался над ней, она уведомила полицию и ушла от него, переехав с дочерью в Шотландию в 1993 году. Первая книга о Гарри Поттере была опубликована в 1997 году.

Грандиозный успех Роулинг в мире литературы – что известно

Начиная с публикации первого романа "Гарри Поттер и философский камень" 26 июня 1997 года, книги Роулинг обрели огромную популярность, признание критиков и коммерческий успех во всём мире.

По состоянию на февраль 2018 года количество проданных книг составило около 500 миллионов экземпляров, вследствие чего серия вошла в список литературных бестселлеров.

Романы переведены на 80 языков, в том числе на украинский. Последние четыре книги последовательно поставили рекорды, как наиболее быстро продаваемые литературные произведения в истории.

Кстати, Джоан Роулинг активно поддерживает борьбу украинцев в войне с Россией.

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