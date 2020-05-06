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"Гарри Поттер дома": актеры прочитают книгу Джоан Роулинг в видео-формате

13:12, 06 мая 2020
Звезды
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Дэниэл Рэдклифф присоединился к новому проекту / скриншот

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С 5 мая до конца июня каждый вторник знаменитости будут читать первую книгу франшизы «Гарри Поттер и философский камень». Первую главу прочёл актер Дэниел Рэдклифф, который исполнил роль главного героя.

Каждая знаменитость будет читать главы по очереди.

Следующими участниками проекта станут Стивен Фрай, который ранее озвучивал книги о Гарри Поттере, футболист Дэвид Бекхэм, актриса Дакота Фаннинг, а также Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер в «Фантастических тварях»), Клаудия Ким (Нагайна в «Фантастических тварях») и Нома Думезвени (Гермиона в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя»).

Ранее УНИАН писал, что актеры из «Гарри Поттера» объединились для нового проекта Джоан Роулинг.

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Теги: #Гарри Поттер#Джоан Роулинг