"Гарри Поттер дома": актеры прочитают книгу Джоан Роулинг в видео-формате

С 5 мая до конца июня каждый вторник знаменитости будут читать первую книгу франшизы "Гарри Поттер и философский камень".

Британская писательница Джоан Роулинг совместно со Spotify запустила проект Harry Potter at Home («Гарри Поттер дома»).

Читайте такжеРэдклифф напивался во время съемок "Гарри Поттера": "я не знал, что дальше"Об этом говорится в сообщении Wizarding World в микроблоге Twitter

С 5 мая до конца июня каждый вторник знаменитости будут читать первую книгу франшизы «Гарри Поттер и философский камень». Первую главу прочёл актер Дэниел Рэдклифф, который исполнил роль главного героя.

Каждая знаменитость будет читать главы по очереди.

Следующими участниками проекта станут Стивен Фрай, который ранее озвучивал книги о Гарри Поттере, футболист Дэвид Бекхэм, актриса Дакота Фаннинг, а также Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер в «Фантастических тварях»), Клаудия Ким (Нагайна в «Фантастических тварях») и Нома Думезвени (Гермиона в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя»).

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.



And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator...⚡️ #HarryPotterAtHome

https://t.co/w9K77akboupic.twitter.com/Q03PmjeD5d — Wizarding World (@wizardingworld) May 5, 2020

Ранее УНИАН писал, что актеры из «Гарри Поттера» объединились для нового проекта Джоан Роулинг.