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Актеры из "Гарри Поттера" объединились для нового проекта Джоан Роулинг

15:09, 27 февраля 2020
Кино и музыка
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Аудиокнига в озвучке голливудских актеров появится на Audible 31 марта 2020 года / скриншот

Об этом сообщает Time.

Читайте такжеЗвезды "Гарри Поттера" собрались на новогоднюю вечеринку (фото)Джейсон Исаак (Люциус Малфой), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли), а также Джуд Лоу (молодой Альбус Дамблдор в серии-приквеле «Фантастические твари и где они обитают») озвучат «Сказки Барда Бидля» и создадут аудиокнигу, которой до сих пор не было.

Актриса Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в мюзикле «Проклятое дитя», соавтором которого стала Джоан Роулинг, – прочитала самую известную часть «Сказок», «Сказку о трех братьях» (в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти» ее читала Эмма Уотсон, воплотившая Гермиону на экране).

Актеры озвучили по одной сказке из сборника, а Джуд Лоу прочитал аннотацию от Альбуса Дамблдора.

Аудиокнига в озвучке голливудских актеров появится на Audible 31 марта 2020 года.

Как известно, сборник «Сказки Барда Бидля» стал важной частью сюжета саги о Гарри Поттере. Согласно завещанию Альбуса Дамблдора, книга досталась Гермионе Грейнджер – на первой странице «Сказки о трех братьях» был нарисован символ Даров смерти, которые сыграли принципиальное значение в финале истории Поттера и Волан-де-Морта, а сама сказка объясняла значение этих магических артефактов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Нью-Йорке откроют самый большой магазин с товарами из вселенной «Гарри Поттера».

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Теги: #Гарри Поттер#Джоан Роулинг