Актеры из "Гарри Поттера" объединились для нового проекта Джоан Роулинг

Будет создана аудиокнига, которой до сих пор не было.

Актеры, воплотившие персонажей из вселенной Гарри Поттера, вновь объединились для нового проекта Warner Bros. Studio.

Об этом сообщает Time.

Читайте такжеЗвезды "Гарри Поттера" собрались на новогоднюю вечеринку (фото)Джейсон Исаак (Люциус Малфой), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли), а также Джуд Лоу (молодой Альбус Дамблдор в серии-приквеле «Фантастические твари и где они обитают») озвучат «Сказки Барда Бидля» и создадут аудиокнигу, которой до сих пор не было.

Актриса Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в мюзикле «Проклятое дитя», соавтором которого стала Джоан Роулинг, – прочитала самую известную часть «Сказок», «Сказку о трех братьях» (в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти» ее читала Эмма Уотсон, воплотившая Гермиону на экране).

Актеры озвучили по одной сказке из сборника, а Джуд Лоу прочитал аннотацию от Альбуса Дамблдора.

Аудиокнига в озвучке голливудских актеров появится на Audible 31 марта 2020 года.

Как известно, сборник «Сказки Барда Бидля» стал важной частью сюжета саги о Гарри Поттере. Согласно завещанию Альбуса Дамблдора, книга досталась Гермионе Грейнджер – на первой странице «Сказки о трех братьях» был нарисован символ Даров смерти, которые сыграли принципиальное значение в финале истории Поттера и Волан-де-Морта, а сама сказка объясняла значение этих магических артефактов.

Ранее УНИАН сообщал, что в Нью-Йорке откроют самый большой магазин с товарами из вселенной «Гарри Поттера».