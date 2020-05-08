Журналисты нашли принца Гарри и Меган в роскошном особняке голливудского продюсера (фото)

Герцог и герцогиня Суссекские переехали в имение с сыном Арчи в конце марта.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас живут в роскошном доме в Беверли Хиллз, принадлежащем голливудскому продюсеру и актеру Тайлеру Перри.

Об этом сообщает Daily Mail.

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При этом пару никогда не замечали в компании с Перри. Журналисты предполагают, что с британцами он познакомился через близкую подругу и известную американскую телеведущую Опру Уинфри.

Герцог и герцогиня Суссекские переехали в имение с сыном Арчи в конце марта. До этого семья проживала в канадском Ванкувере, но после заявлений о закрытии границ страны они отправились в США.

С тех пор как британские супруги переехали в Лос-Анджелес, их встречали всего несколько раз. Сначала они предлагали местным благотворителям помощь с раздачей пищи местным жителям с высоким риском заразиться коронавирусом, а также вывозили своих собак на прогулку.

50-летняя вилла в тосканском стиле с 8 спальнями и 4 ванными комнатами расположена на 22 акрах на вершине холма престижного района "Беверли Ридж Эстейтс" с охраной по периметру.

Журналисты не знают, арендуют ли герцоги это имение или остаются там в роли гостей. Однако доказательств того, что дом продан, не найдено.