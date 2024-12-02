Гарик появился на съемках нового сезона "Лиги смеха".

Известный украинский актер и юморист Гарик Бирча, который снимался в сериале "Виталька", впервые за долгое время показался на публике. Знаменитость, который в 2022 году добровольно стал на защиту страны, рассказал о своей 3-летней дочери.

Военный, из-за службы в ВСУ, редко бывает в Киеве и не может посещать публичные мероприятия. Однако на этот раз произошло исключение. У артиста было несколько свободных дней и он с радостью согласился стать соведущим нового сезона шоу "Лига смеха. Волонтерский десант", где ранее сидел в судейском кресле.

В комментарии для программы "Ближе к звездам" Бирча признался, что был очень счастлив снова побывать на съемках проекта. Он сказал: "Очень волнительно и очень ответственно, но я очень рад тому, что снова увидел глаза улыбающихся людей".

Гарик также рассказал о своей 3-летней дочери. Оказалось, что девочка подражает звездному отцу и, несмотря на юный возраст, уже начинает шутить. Из-за военной службы знаменитость редко бывает дома и, к сожалению, не слышал, когда дочь впервые сказала слово "папа", но сейчас Бирча наслаждается каждым проведенным моментом с родными и добавляет, что считает себя "любящим папой".

"Она репетирует дома, но поверьте, я очень радуюсь ее шуткам. Она очень веселая, очень красивая. Впервые она сказала "папа" не мне, к сожалению, а маме. Но мама передала. Я наслаждаюсь, когда слышу уже от нее лично. Я думаю, что я очень любящий папа. Мне очень хочется таким быть. Мне хочется передать все знания, которые я получил от этой жизни, своей дочери, но это впереди еще. Пока я наслаждаюсь тем, что можно побаловаться с ребенком. Иногда чувствую себя, словно мне три года", - поделился актер.

Напомним, ранее Гарик Бирча показался во Львове с известным актером-юмористом. Во время отпуска он поехал на отдых и рассказал о встрече с коллегой.

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