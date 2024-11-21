У Гарика Бирчи начался отпуск, который он решил провести во Львове / Скриншот Instagram

Известный украинский актер и военный Гарик Бирча, сыгравший главную роль в сериале "Виталька", впервые за долгое время вышел на связь. В сети появилось новое фото артиста.

На днях Бирча приехал во Львов, где встретился со своим коллегой и товарищем - актером Тарасом Стадницким, наиболее известным по сериалу "Танька и Володька" и участием в "Лиге смеха". Именно он и опубликовал в своем Facebook совместное фото с Гариком.

Актеры сделали селфи на фоне городской Ратуши. В подписи к фото Стадницкий отметил, что сейчас у украинского защитника начался отпуск, который он решил провести во Львове. А Тарас с радостью согласился провести экскурсию коллеге по городу.

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Кроме того, артист также выразил благодарность военному за защиту Украины. Как известно, Бирча мобилизовался еще в начале полномасштабного вторжения. Решение пополнить ряды ВСУ было добровольным. Сейчас он служит главным сержантом.

Тарас Стадницкий и Гарик Бирча / Скриншот Facebook

"На первый взгляд Володька встретил Витальку. На самом деле показал немного Львова главному сержанту ВСУ Гарику Бирче, пока он в отпуске. Спасибо за время и за службу", - поблагодарил Стадницкий в подписи к фотографии.

В комментариях подписчики засыпали комплиментами звезд юмористических сериалов и поблагодарили Бирчу за службу:

  • "Приветствую вас в родном Львове! Спасибо, господин Виталий, за защиту!"
  • "Большое спасибо! Вы - прекрасны!"
  • "Благодарность обоим персонажам на фотографии"
  • "Гарик - красавец! Берегите себя"

Напомним, ранее Тарас Стадницкий впервые рассказал о жене и детях. Актер ответил, почему скрывает родных от публики.

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