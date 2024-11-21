Артист служит в рядах ВСУ с 2022 года, но на днях засветился во Львове.

Известный украинский актер и военный Гарик Бирча, сыгравший главную роль в сериале "Виталька", впервые за долгое время вышел на связь. В сети появилось новое фото артиста.

На днях Бирча приехал во Львов, где встретился со своим коллегой и товарищем - актером Тарасом Стадницким, наиболее известным по сериалу "Танька и Володька" и участием в "Лиге смеха". Именно он и опубликовал в своем Facebook совместное фото с Гариком.

Актеры сделали селфи на фоне городской Ратуши. В подписи к фото Стадницкий отметил, что сейчас у украинского защитника начался отпуск, который он решил провести во Львове. А Тарас с радостью согласился провести экскурсию коллеге по городу.

Видео дня

Кроме того, артист также выразил благодарность военному за защиту Украины. Как известно, Бирча мобилизовался еще в начале полномасштабного вторжения. Решение пополнить ряды ВСУ было добровольным. Сейчас он служит главным сержантом.

"На первый взгляд Володька встретил Витальку. На самом деле показал немного Львова главному сержанту ВСУ Гарику Бирче, пока он в отпуске. Спасибо за время и за службу", - поблагодарил Стадницкий в подписи к фотографии.

В комментариях подписчики засыпали комплиментами звезд юмористических сериалов и поблагодарили Бирчу за службу:

"Приветствую вас в родном Львове! Спасибо, господин Виталий, за защиту!"

"Большое спасибо! Вы - прекрасны!"

"Благодарность обоим персонажам на фотографии"

"Гарик - красавец! Берегите себя"

Напомним, ранее Тарас Стадницкий впервые рассказал о жене и детях. Актер ответил, почему скрывает родных от публики.

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