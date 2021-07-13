Появилось архивное фото Пугачевой / instagram.com/alla_orfey
Российский ведущий Рустам Солнцев опубликовал на своей страничке в Instagram архивный снимок Аллы Пугачевой.
Фото было сделано еще в 1994 году на черноморском побережье. В кадре Примадонна предстала в мини-платье в горошек и бомбере. Также она надела солнцезащитные очки и украшения.
"Галкин еще в куличики на берегу играл", "Это Пугачёва? Что-то неузнаваемая здесь", "Заведующая колбасного отдела на отдыхе", "Главное, все золото из дома надела", - пишут пользователи сети.
Появилось архивное фото Пугачевой / instagram.com/rustamsolncev_
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