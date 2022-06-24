Примадонну засыпали комплиментами в комментариях и восхитились тем, как молодо она выглядит.

После переезда в Израиль семейство Пугачевой-Галкина стало менее активным в соцсетях. Но все же они изредка радуют своих поклонников семейными кадрами.

В этот раз фанатов ждал неожиданный сюрприз - Алла Пугачева в белых мини-шортах. Соответствующим снимком Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram.

"Алла глазами Лизы", - подписал фотографию супруг Примадонны, уточнив, что фотограф - Лиза Галкина.

На фото Алла Борисовна предстала в белом одеянии - белых мини-шортах, такого же цвета топе и рубашке. Интересно, что, судя по всему, Пугачева сняла шиньон и предстала со своими волосами.

В ту же минуту после появления поста с Примадонной ее засыпали комплиментами в комментариях и восхитились тем, как молодо она выглядит.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Максим Галкин поддерживает Украину последние 4 месяца.

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