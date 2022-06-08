Юморист прокомментировал свое недавнее выступление в Израиле.

На одном из своих недавних концертов в Израиле российский юморист Максим Галкин "прошелся" по кремлевским пропагандистам Соловьеве и Скабеевой. Он высмеял то, что они назвали Максима "предателем Родины" за то, что он выступил против войны в Украине.

Сейчас юморист уточнил - не надо путать его высмеивание отдельных персонажей с ненавистью к Родине. По этому поводу муж Пугачевой даже записал видеообращение.

"Отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки моих концертов, пытаются подать то, что я делаю на сцене как поливание грязью моей Родины. Запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу ни одним словом не облил грязью свою родную и любимую Россию", - сказал Максим.

Пародист уточнил, что вся его сатира касательно родной страны - это высмеивание не народа, а отдельных его представителей - политической элиты, пропагандистов, коррупционеров.

"Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. Как сатирик я имею на это право и буду продолжать это делать. Мои выступления ничем не отличаются от тех, которые были в многочисленных городах России за все эти годы. Я всегда был за народ. Не за звания, не за подачки с государственного стола, а за народ. Я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и богатстве, а не нищите и изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой России. Спасибо", - резюмировал Максим Галкин.

Напомним, звезда сериала "Кадетство" Борис Корчевников назвал Донбасс Россией.

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