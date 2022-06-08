Пропагандистский российский телеведущий посетил временно оккупированные территории Донецкой области.

Российский телеведущий Борис Корчевников, которого многие украинцы знают по главной роли в сериале "Кадетство", оскандалился поддержкой Путина. Недавно он посетил Донбасс и назвал временно оккупированные территории - частью РФ. Об этом он заявил в Telegram-канале.

"Почему Донбасс - это Россия? Ответов много и в истории, и в менталитете, и в характере, и в труде этих людей. Но это всё переменчивое. Как вышло, что именно эта простая и невеликая по размерам русская земля показала всей большой России что значит быть русским и что такое вообще Россия?", - написал пропагандист.

Также он опубликовал фото, сделанное в городе Дебальцево.

Сфотографировался Борис на фоне автобусной остановки, разукрашенной в цвета российского флага. Также он показал российские баннеры, размещенные, очевидно, в этом городе.

Напомним, ранее в СБУ объяснили, почему пропустили пропагандиста Корчевникова в Украину.

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