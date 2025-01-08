Галкин показал, как проводит время с подросшими детьми (видео)

Они всей семьей отправились на отдых.

Российский шоумен Максим Галкин, который осудил полномасштабное российское вторжение в Украину и выехал с семьей в Израиль, показал, как проводит зимние каникулы со своими детьми от Аллы Пугачевой.

Звездное семейство отправилось на отдых в заснеженную страну, которую не стали рассекречивать. В своем блоге шоумен показал, как развлекается с двойняшками Лизой и Гарри.

Так, на кадрах видно, что уже заметно подросшие дети Галкина и Пугачевой резвятся во дворе. Они играют в снежки.

А вот Максим Галкин катался на лыжах. Он признался, что порой ему это непросто давалось, несмотря на то, что он не первый раз этим занимался.

"Снег валил не прекращая, лыжи то слушались, то нет, но ощущение полета в снежной лесной сказке не оставляло", – поделился своими эмоциями шоумен.

Реакция пользователей сети:

"В этом видео прекрасно все"

"На этих детей можно смотреть бесконечно"

"Какие чудесные дети. Как быстро выросли"

"Вот где любовь, уважение, счастье. Вы и ваша семья - пример для всех"

"Счастливого отдыха"

Напомним, ранее Максим Галкин признался, что изучает украинский и исполнил хит Степана Гиги "Цей сон".

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