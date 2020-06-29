Усатая Кейт Бекинсейл повторила культовый образ легендарного певца (видео)
15:45, 29 июня 2020Звезды
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Известная голливудская актриса предстала в образе Фредди Меркьюри.
Кейт Бекинсейл повторила образ Фредди Меркьюри / Скриншот
Известная голливудская актриса Кейт Бекинсейл записала ролик-пародию на клип культовой британской рок-группы Queen.
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Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Кейт Бекинсейл надела такой же розовый топ, короткую кожаную юбку и чулки, как у Фредди Меркьюри в клипе на песню "I Want To Break Free". Актриса не забыла и об усах.
Как сообщал УНИАН, ранее игривая Кейт Бекинсейл "приготовила" пиццу из собственного кота.
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