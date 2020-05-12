Игривая Кейт Бекинсейл "приготовила" пиццу из собственного кота (видео)

Кейт Бекинсейл поделилась відеоуроком, как "готовит" блюдо из кота, помидоров и анчоусов.

Британская актриса Кейт Бекинсейл на карантине сама развлекается и о фанах также не забывает.

Так, в своем Instagram знаменитость опубликовала "видеоурок", где учит пользователей готовить пиццу из кота, помидоров и анчоусов.

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В ролике Кейт сперва одевает белый фартук и начинает "готовить". Так, своего белоснежного любимца Бекинсейл поместила в корзину, похожую на тесто. Сверху на пушистика 46-летняя звезда "Ван Хелсинга" положила три огромных помидора и анчоусы. Впрочем, похоже, котику это не очень понравилось, о чем свидетельствуют недовольные звуки, которые он издавал, и махи хвостом. Тем не менее, любимец совсем не сопротивлялся.

"Ожидайте на кулинарную книгу вскоре", – шутливо подписала ролик актриса.

В ответ восторженные фаны поддержали чувство юмора кумира.

"Кейт, пробовали ли вы добавлять картошку?", "Мне нравятся твои рецепты", "Аппетитно выглядит", "Твой кот – самый терпеливый в мире", "Боже, как он мило мяукает", "Вы невероятны", – писали фолловеры под публикацией.