Стало известно, кто избранник певицы.

Украинская певица, финалистка 7 сезона проекта "Голос країни" Анна Кукса на днях вышла замуж. Ее мужем стал саундпродюсер из Херсона Антон Борзенко, который сотрудничает с известными артистками, в частности, Верой Брежневой, Настей Гонцул и MAYOROVA.

Близкая подруга Анны и известная украинская актриса Анна Кошмал сообщила о свадьбе влюбленных в своем Instagram. Пара устроила скромное празднование в среду, 31 июля.

Актриса опубликовала совместные кадры с невестой и поздравила ее с важным праздником. На видео заметно, что Кукса отказалась от классического белого платья и выбрала для себя ажурный белый топ и брюки. Образ она дополнила черными босоножками и аксессуарами.

Видео дня

Позже невеста сменила "лук" и примерила кружевное платье. А Борзенко был в коричневых брюках и белой рубашке.

"Отдаю последнюю незамужнюю подружку. Люблю", - лаконично подписала видео Кошмал.

К слову, Кукса и Борзенко обручились 30 августа прошлого года. Сейчас супруги живут в Киеве, но невеста родом из Житомира. У них есть своя кофейня в столице, в которой часто проходят музыкальные вечера. Анна стала финалисткой "Голоса страны" в 2017 году. Тогда она была в команде Джамалы.

Напомним, ранее у звезды "Голосу країни" диагностировали рак. Виктор Никифоров рассказал о своем состоянии.

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