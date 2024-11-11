Он "спалился" во время своего выступления.

Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший полномасштабную войну в Украине, опозорился на всю Россию. После последнего выступления россияне гонят его со сцены.

Так, путинист во время своего выступления менял костюмы и репертуар, однако в один момент, когда к нему поднесли микрофон, стало понятно, что звучит запись песни, а не он поет вживую.

Из-за этого его поклонники разгневались. В социальных сетях они пишут, что путинисту уже не место на сцене.

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Реакция поклонников Киркорова:

"Пора списывать таких артистов"

"Господи, как он уже надоел"

"Избавьтесь от него уже. Он старый, у него уже нет прежних сил и запала"

"Когда же люди перестанут платить деньги, чтобы услышать фанеру?"

Напомним, сибирская правозащитная группа "Радетель" была возмущена позорными выходками путиниста Филиппа Киркорова в последнее время. По ее словам, нужно прекратить прощать обнаглевшего артиста и наказать его за неуважение к окружающим и своей аудитории.

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