Российский певец Филипп Киркоров, поддержавший полномасштабную войну в Украине, опозорился на всю Россию. После последнего выступления россияне гонят его со сцены.
Так, путинист во время своего выступления менял костюмы и репертуар, однако в один момент, когда к нему поднесли микрофон, стало понятно, что звучит запись песни, а не он поет вживую.
Из-за этого его поклонники разгневались. В социальных сетях они пишут, что путинисту уже не место на сцене.
Реакция поклонников Киркорова:
- "Пора списывать таких артистов"
- "Господи, как он уже надоел"
- "Избавьтесь от него уже. Он старый, у него уже нет прежних сил и запала"
- "Когда же люди перестанут платить деньги, чтобы услышать фанеру?"
Напомним, сибирская правозащитная группа "Радетель" была возмущена позорными выходками путиниста Филиппа Киркорова в последнее время. По ее словам, нужно прекратить прощать обнаглевшего артиста и наказать его за неуважение к окружающим и своей аудитории.