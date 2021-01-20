Запрет будет действовать пять лет.

Российскому артисту Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет.

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В список нежелательных в Литве лиц российского артиста внесли по просьбе литовского МИД. Связано это с тем, что он гастролировал в Крыму. Также ему запретили въезд за публичное оправдание оккупации Россией полуострова.

По словам руководителя МИД Габриелюса Ландсбергиса, Киркоров своими неоднократными посещениями Крыма сознательно отрицал территориальную целостность Украины. А его участие в концертах на полуострове существенно вредит национальной безопасности Литвы.

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Автор: Диана Могилевич