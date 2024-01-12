Российская ведущая заявила, что "намеренно" рассказала о разладе в семье.

Российская телеведущая, артистка и фанатка российского диктатора Лера Кудрявцева заявила, что уходит от мужа. Она прожила с хоккеистом Игорем Макаровым в браке 10 лет.

В соцсети Кудрявцева оставила короткое сообщение, в котором назвала причину расставания с супругом – алкоголь.

"Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - говорится в сообщении.

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По ее словам, она "намеренно" рассказала о разладе в семье, но дальше обсуждать тему в ближайшее время не собирается.

Брак Кудрявцевой и Макарова – что известно

Пара познакомилась в 2012 году и уже через год они расписались. При этом Кудрявцева призналась, что не искала серьезных отношений.

В 2018 году у пары появилась дочь Маша. Летом 2023 года Кудрявцева и Макаров отпраздновали десятую годовщину.

Ранее УНИАН писал, что телеведущая Лера Кудрявцева перепела хит украинской группы Real O, которая была популярна в 2010-х годах. Путинистка исполнила песню "Платье", из-за чего нарвалась на критику.

В ответ на это артиска заявила, что получила разрешение на исполнение песни от ее автора - Любаши (Любови Залужной), которая также писала немало хитов для Аллы Пугачевой. По словам Кудрявцевой, она записала свой кавер давно, но решила поделиться им только сейчас.

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