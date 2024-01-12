Российская телеведущая, артистка и фанатка российского диктатора Лера Кудрявцева заявила, что уходит от мужа. Она прожила с хоккеистом Игорем Макаровым в браке 10 лет.
В соцсети Кудрявцева оставила короткое сообщение, в котором назвала причину расставания с супругом – алкоголь.
"Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - говорится в сообщении.
По ее словам, она "намеренно" рассказала о разладе в семье, но дальше обсуждать тему в ближайшее время не собирается.
Брак Кудрявцевой и Макарова – что известно
Пара познакомилась в 2012 году и уже через год они расписались. При этом Кудрявцева призналась, что не искала серьезных отношений.
В 2018 году у пары появилась дочь Маша. Летом 2023 года Кудрявцева и Макаров отпраздновали десятую годовщину.
Ранее УНИАН писал, что телеведущая Лера Кудрявцева перепела хит украинской группы Real O, которая была популярна в 2010-х годах. Путинистка исполнила песню "Платье", из-за чего нарвалась на критику.
В ответ на это артиска заявила, что получила разрешение на исполнение песни от ее автора - Любаши (Любови Залужной), которая также писала немало хитов для Аллы Пугачевой. По словам Кудрявцевой, она записала свой кавер давно, но решила поделиться им только сейчас.